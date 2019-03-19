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Євро-2020: на усі домашні матчі можна придбати абонемент

Київ • УНН

 • 9770 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Уболівальники можуть придбати абонемент на всі домашні матчі кваліфікації Євро-2020. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

Євро-2020: на усі домашні матчі можна придбати абонемент

Повідомляється, що у відборі до чемпіонату Європи-2020 національна збірна України проведе чотири домашні матчі. Уперше в історії в уболівальників є можливість придбати квитки відразу на всі домашні поєдинки збірної України. Йдеться, зокрема, про такі матчі:

- Україна — Сербія (7 червня, 21.45), місто Львів, стадіон "Арена Львів";

- Україна — Люксембург (10 червня, 21.45), місто Львів, стадіон "Арена Львів";

- Україна — Литва (11 жовтня, 21.45), місце проведення визначається;

- Україна — Португалія (14 жовтня, 21.45), місто Київ, НСК "Олімпійський".

Продаж абонементів під назвою "#МиЗбірна" розпочався 15 березня. Вартість одного абонемента — 2 тис. грн. Кількість абонементів обмежена.

Ознайомитися із умовами продажу та отримати інформацію про орієнтовне розміщення місць на стадіонах можна тут.

Нагадаємо, у ФФУ заявили, що збірна України з футболу націлена на перемогу у фінальній частині ЧЄ 2020 року. 

Також нагадаємо, учора пройшло відкрите тренування збірної України з футболу, яке відвідали близько 2 тис. вболівальників.

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