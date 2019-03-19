Євро-2020: на усі домашні матчі можна придбати абонемент
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Уболівальники можуть придбати абонемент на всі домашні матчі кваліфікації Євро-2020. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Повідомляється, що у відборі до чемпіонату Європи-2020 національна збірна України проведе чотири домашні матчі. Уперше в історії в уболівальників є можливість придбати квитки відразу на всі домашні поєдинки збірної України. Йдеться, зокрема, про такі матчі:
- Україна — Сербія (7 червня, 21.45), місто Львів, стадіон "Арена Львів";
- Україна — Люксембург (10 червня, 21.45), місто Львів, стадіон "Арена Львів";
- Україна — Литва (11 жовтня, 21.45), місце проведення визначається;
- Україна — Португалія (14 жовтня, 21.45), місто Київ, НСК "Олімпійський".
Продаж абонементів під назвою "#МиЗбірна" розпочався 15 березня. Вартість одного абонемента — 2 тис. грн. Кількість абонементів обмежена.
Ознайомитися із умовами продажу та отримати інформацію про орієнтовне розміщення місць на стадіонах можна тут.
Нагадаємо, у ФФУ заявили, що збірна України з футболу націлена на перемогу у фінальній частині ЧЄ 2020 року.
Також нагадаємо, учора пройшло відкрите тренування збірної України з футболу, яке відвідали близько 2 тис. вболівальників.