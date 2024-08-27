Есть сложности в возвращении "азовцев", и причины разные - Зеленский

Причины сложности возвращения военнопленных из бригады "Азов" разные. Об этом рассказал Президент Украин Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Для меня было важно, чтобы семьи наших пленных понимали, что происходит, потому что есть сложности в возвращении "азовцев" и там разные причины. Наверное, надо, чтобы семьи знали об этих вызовах и сложностях - сказал Зеленский.

Напомним

Уполномоченный ВР по правам человека сообщил о консультациях по обмену военнопленными с рф с помощью партнеров. Украинские военные увеличивают обменный фонд во время операции в курской области.