Є складнощі в поверненні “азовців”, і причини різні – Зеленський

Причини складності повернення військовополонених з бригади "Азов" різні. Про це розповів Президент Україн Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Для мене було важливо, щоб сім’ї наших полонених розуміли, що відбувається, бо є складнощі в поверненні "азовців" і там різні причини. Напевно, треба, щоб родини знали про ці виклики та складнощі