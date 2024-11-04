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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Есть более 150 мест, где рф удерживает военнопленных вместе с гражданскими - Координационный штаб

Есть более 150 мест, где рф удерживает военнопленных вместе с гражданскими - Координационный штаб

Киев  •  УНН

13:35 • 8849 просмотра

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В рф и на оккупированных территориях выявлено более 150 мест содержания украинских военнопленных и гражданских. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными нарабатывают механизм, который должен помочь вернуть этих людей.

В россии есть более 150 мест, в том числе на временно оккупированных территориях Украины, где удерживают украинских военнопленных вместе с гражданскими. Однако, это не означает, что во всех этих местах также удерживают гражданских. Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко во время пресс-конференции, передает УНН

Сейчас в стране-агрессоре есть более 150 мест, в том числе на временно оккупированных территориях, где удерживают наших военнопленных вместе с гражданскими. Это не значит, что во всех этих местах также удерживают гражданских, но условия содержания гражданских так же не гуманны, так же они угрожают их здоровью. Мы, координационный штаб, нарабатываем механизмы, как можно вернуть этих людей

- рассказал Яценко. 

Координатор групп семей пленных и пропавших без вести МИПЧ, юрист Елена Белячкова отметила, что известно о гибели 177 военных в российском  плену.  

Та цифра, которую озвучивали, составляет 177 - это информация, которую  семьи озвучивали на встрече с нашими представителями власти. В ней учтены те военнопленные, которые погибли в результате теракта в Еленовке. Сказать точное количество мы не можем, потому что информация о смерти в плену получается из открытых источников, от семей

- сказала Белячкова.

Дополнение

Яценко сообщал, что россия до сих пор не создала  смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных.

Летом 2023 года Украина, согласно Третьей Женевской конвенции, создала смешанную медицинскую комиссию - орган, в состав которого входят двое врачей из нейтральной страны и представитель страны, которая удерживает военнопленных. Задача смешанных медицинских комиссий - инспектировать состояние здоровья пленных и отправлять тяжелобольных и тяжелораненых под опеку третьей страны или репатриировать в страну происхождения.

Украинские военнопленные подвергаются пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена - отчет ООН2 октября 2024, 14:40 • 14979 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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