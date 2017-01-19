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ЕСПЧ обязал Украину выплатить ряду судей, уволенных за нарушение присяги, по 5000 евро

ЕСПЧ обязал Украину выплатить ряду судей, уволенных за нарушение присяги, по 5000 евро

Киев • УНН

 • 8890 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 13 судьям уволенным за нарушение присяги по 5000 евро, а одной судье почти 14 000 евро. Соответствующее решение было обнародовано на сайте института, сообщает УНН.

Так, согласно решению, 5000 евро получит экс-судья Окружного административного суда города Киева Олег Бачун, судьи Андрей Куликов, Владимир Корзаченко, Лилия Токарь, Александр Роздобудько. Судья Лилия Васина по решению ЕСПЧ должна получить почти 14 000 евро компенсации.

Часть указанных судей были уволены еще при президентстве Виктора Януковича. Так, судья Владимир Корзаченко был уволен с должности за нарушение присяги указом экс-президента В.Януковича, Олега Бачуна парламент уволил в июне 2010 года.

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