ЕСПЧ обязал Украину выплатить ряду судей, уволенных за нарушение присяги, по 5000 евро

Так, согласно решению, 5000 евро получит экс-судья Окружного административного суда города Киева Олег Бачун, судьи Андрей Куликов, Владимир Корзаченко, Лилия Токарь, Александр Роздобудько. Судья Лилия Васина по решению ЕСПЧ должна получить почти 14 000 евро компенсации.

Часть указанных судей были уволены еще при президентстве Виктора Януковича. Так, судья Владимир Корзаченко был уволен с должности за нарушение присяги указом экс-президента В.Януковича, Олега Бачуна парламент уволил в июне 2010 года.