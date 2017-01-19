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ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити низці суддів, звільнених за порушення присяги, по 5 тисяч євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 13 суддям звільненим за порушення присяги по 5 тисяч євро, а одній судді майже 14 тисяч євро. Відповідне рішення було оприлюднено на сайті інституції, повідомляє УНН.

Так, відповдіно до рішення, 5 тисяч євро отримає екс-суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Олег Бачун, судді Андрій Куликов, Володимир Корзаченко, Лілія Токар, Олександр Роздобудько. Суддя Лілія Васіна за рішенням ЄСПЛ має отримати майже 14 тисяч євро компенсації.

Частину вказаних суддів було звільнено ще за президентства Віктора Януковича. Так ,суддю Володимира Корзаченка було звільнено з посади за порушення присяги указом екс-президента В.Януковича, Олега Бачун парламент звільнив у червні 2010 року.

Українські Національні Новини

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