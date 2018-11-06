ЕСПЧ присудил ромам компенсацию за погром их поселения в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Европейский суд по правам человека обязал украинскую власть выплатить компенсацию в размере 11 тыс. евро 12 пострадавшим во время погромов поселения ромов в Одесской области в 2002 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее решение суда.
Суд постановил, что "государство-ответчик должно выплатить в течение трех месяцев с даты окончательного решения" соответствующие суммы, подлежащие конвертации в валюту государства-ответчика по ставке, действующей на дату расчета.
"11 тысяч евро каждому, начиная со второго, третьего, с шестого по девятый, одиннадцатому, с тринадцатого по пятнадцатый, восемнадцатому и девятнадцатому заявителям плюс любой налог, который может быть взыскан, в качестве компенсации морального вреда", - говорится в решении.
Кроме того, суд присудил по 9 тыс. евро компенсации еще пяти заявителям.
Так, дело касается нападения на помещение ромов в Одесской области в сентябре 2002 года. Тогда в в селе Петровка Одесской области был убит 17-летний юноша, этнический украинец. Местные заподозрили в убийстве одного из местных ромов и потребовали изгнания всех ромов из населенного пункта.
Их поддержал сельсовет. Ночью того же дня в дом ромов ворвались разъяренные местные жители. Они обыскивали помещения и громили имущество. Ряд полицейских присутствовали при этом, но не вмешивались, говорится в материалах дела.
Как сообщал УНН, Пустомытовский районный суд Львовской области провел сегодня подготовительное заседание по делу нападения на ромов, что ролизошло в июне этого года.
Нападение на лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб.
За нападение задержали 8 человек, из которых 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор. Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.