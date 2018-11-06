ЄСПЛ присудив ромам компенсацію за погром їхнього поселення на Одещині

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Європейський суд з прав людини зобов'язав українську владу виплатити компенсацію у розмірі 11 тис. євро 12 постраждалим під час погромів ромського поселення в Одеській області у 2002 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне рішення суду.