ЄСПЛ присудив ромам компенсацію за погром їхнього поселення на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Європейський суд з прав людини зобов'язав українську владу виплатити компенсацію у розмірі 11 тис. євро 12 постраждалим під час погромів ромського поселення в Одеській області у 2002 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне рішення суду.
Суд постановив, що “держава-відповідач має сплатити протягом трьох місяців з дати остаточного рішення” відповідні суми, що підлягають конвертації у валюту держави-відповідача за ставкою, що діє на дату розрахунку.
“11 тисяч євро кожному починаючи з другого, третього, з шостого по дев’ятого, одинадцятого, з тринадцятого по п’ятнадцятого, вісімнадцятого і дев’ятнадцятого заявникам плюс будь-який податок, який може бути стягнуто, в якості компенсації моральної шкоди”, — йдеться в рішенні.
Крім того, суд присудив по 9 тис. євро компенсації ще п’ятьом заявникам.
Так, справа стосується нападу на помешкання ромів в Одеській області у вересні 2002 року. Тоді у в селі Петрівка на Одещині був убитий 17-річний юнак, етнічний українець. Місцеві запідозрили в убивстві одного з місцевих ромів і зажадали вигнання всіх ромів з населеного пункту.
Їх підтримала сільрада. Вночі того ж дня до оселі ромів вдерлись розлючені місцеві жителі. Вони обшукували помешкання та трощили майно. Низка поліцейських були присутні при цьому, але не втручалися, йдеться в матеріалах справи.
Як повідомляв УНН, Пустомитівський районний суд Львівської області провів сьогодні підготовче засідання у справі нападу на ромів, який стався у червні цього року.
Напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув.
За напад затримали 8 осіб, з яких 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор. Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.