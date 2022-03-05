ЕСПЧ повторил запрет России обстреливать гражданскую инфраструктуру в Украине

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“Сегодня во второй раз Европейский суд по правам человека повторил запрет в Российской Федерации продолжать обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине. Такое решение принято по запросам граждан, которые пострадали от российского вторжения”, - написала Денисова.

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По ее словам, суд указал правительству Российской Федерации, что в соответствии со своими обязательствами по статьям 2, 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, он должен обеспечить беспрепятственный доступ гражданского населения к безопасным путям эвакуации, медицинским услугам, пище и другим предметам первой необходимости, быстрого и беспрепятственного прохода гуманитарной помощи и перемещения гуманитарных работников.

"Призываю международное сообщество принять решительные санкционные меры для прекращения военного совещания России на Украину и выполнения в полном объеме решения ЕСПЧ. Прошу страны-члены НАТО закрыть небо над Украиной”, - подчеркнула омбудсмен.

Напомним

На минувшей неделе министр юстиции Украины Денис Малюска заявил, что Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с заявлением о введении предыдущих мер в отношении России, требуя, среди прочего, немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов.