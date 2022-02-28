Мін'юст: Україна звернулась до ЄСПЛ негайно зупинити військові напади Росії проти цивільних об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюска заявив, що Україна звернулась до Європейського суду з прав людини із заявою про запровадження попередніх заходів щодо Росії, вимагаючи, серед іншого негайно зупинити військові напади проти цивільних об’єктів, інформує УНН.
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"Україна звернулась до Європейського суду з прав людини із заявою про запровадження попередніх заходів відповідно до Правила 39 Регламету Суду щодо Російської Федерації, вимагаючи, серед іншого "негайно зупинити військові напади проти цивільних об’єктів, включаючи житлові будинки, приватні автомобілі, швидкі допомоги та інші спеціально захищені цивільні об’єкти, такі як школи та лікарні на території України", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Станом на вечір неділі, 27 лютого, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 352 українці, серед них 14 дітей. Кількість поранених внаслідок воєнної агресії РФ проти України – 1684 людини, з них 116 дітей.
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