Обстріл окупантами Харкова: на вулиці розкидано трупи, жінці відірвало ноги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Харкові через удар по житловому кварталу з реактивної артилерії жінці відірвало ноги. На вулиці лежать розірвані на шматки трупи. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
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"Харків. Безглуздий і жорстокий удар по житловому кварталу з реактивної Артилерії! Розірвані на шматки трупи Харків'ян розкидані вулицями!" - написав Геращенко.
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За його словами, на вулиці Клочковській, 197 жінці відірвало ноги через удар "Ураганами" чи "Смерчами".
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Раніше Геращенко повідомляв, що росіяни обстріляли Харків "Градами".
Внаслідок обстрілу російськими військами міста Харкова в районі Салтівки загинуло ще двоє українців.