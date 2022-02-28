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Обстріл окупантами Харкова: на вулиці розкидано трупи, жінці відірвало ноги

Обстріл окупантами Харкова: на вулиці розкидано трупи, жінці відірвало ноги

Київ • УНН

 • 750906 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Харкові через удар по житловому кварталу з реактивної артилерії жінці відірвало ноги. На вулиці лежать розірвані на шматки трупи. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Харків. Безглуздий і жорстокий удар по житловому кварталу з реактивної Артилерії! Розірвані на шматки трупи Харків'ян розкидані вулицями!" - написав Геращенко.

Деталі

За його словами, на вулиці Клочковській, 197 жінці відірвало ноги через удар "Ураганами" чи "Смерчами".

Доповнення

Раніше Геращенко повідомляв, що росіяни обстріляли Харків "Градами".

Внаслідок обстрілу російськими військами міста Харкова в районі Салтівки загинуло ще двоє українців.

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