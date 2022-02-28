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Російські окупанти обстріляли Харків "Градами"

Російські окупанти обстріляли Харків "Градами"

Київ • УНН

 • 520022 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Росіяни обстріляли Харків "Градами". Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Харків... Зазнав масованого удару "Градами". Десятки загиблих і сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії", – написав Геращенко.

Деталі

Він додав, що удар "Градів" по Харкову було завдано в районі вулиці Дерев'янко.

Доповнення

Внаслідок обстрілу російськими військами міста Харкова в районі Салтівки загинуло ще двоє українців.

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