Російські окупанти обстріляли Харків "Градами"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Росіяни обстріляли Харків "Градами". Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
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"Харків... Зазнав масованого удару "Градами". Десятки загиблих і сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії", – написав Геращенко.
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Він додав, що удар "Градів" по Харкову було завдано в районі вулиці Дерев'янко.
Доповнення
Внаслідок обстрілу російськими військами міста Харкова в районі Салтівки загинуло ще двоє українців.