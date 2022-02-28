Российские оккупанты обстреляли Харьков "Градами"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Россияне обстреляли Харьков "Градами". Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
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"Харьков... Подвергся массированному удару "Градами". Десятки погибших и сотни раненых. Скорые едут на место трагедии", - написал Геращенко.
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Он добавил, что удар "Градов" по Харькову был нанесен в районе улицы Деревянко.
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В результате обстрела российскими войсками города Харькова в районе Салтовки погибло еще двое украинцев.