Российские оккупанты обстреляли Харьков "Градами"

Цитата

"Харьков... Подвергся массированному удару "Градами". Десятки погибших и сотни раненых. Скорые едут на место трагедии", - написал Геращенко.

Детали

Он добавил, что удар "Градов" по Харькову был нанесен в районе улицы Деревянко.

Дополнение

В результате обстрела российскими войсками города Харькова в районе Салтовки погибло еще двое украинцев.