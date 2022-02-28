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15 марта, 19:03 • 75527 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118254 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111761 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106381 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92074 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91478 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80092 просмотра

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Российские оккупанты обстреляли Харьков "Градами"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Россияне обстреляли Харьков "Градами". Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Харьков... Подвергся массированному удару "Градами". Десятки погибших и сотни раненых. Скорые едут на место трагедии", - написал Геращенко.

Детали

Он добавил, что удар "Градов" по Харькову был нанесен в районе улицы Деревянко.

Дополнение

В результате обстрела российскими войсками города Харькова в районе Салтовки погибло еще двое украинцев.

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