Обстрел оккупантами Харькова: на улице разбросаны трупы, женщине оторвало ноги
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Харькове из-за удара по жилому кварталу из реактивной артиллерии женщине оторвало ноги. На улице лежат разорванные в клочья трупы. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
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"Харьков. Бессмысленный и жестокий удар по жилому кварталу из реактивной артиллерии! Разорванные в клочья трупы харьковчан разбросаны по улицам!"- yаписал Геращенко.
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По его словам, на улице Клочковской, 197 женщине оторвало ноги из-за удара "Ураганами" или "Смерчами".
Дополнения
Ранее Геращенко сообщал, что россияне обстреляли Харьков "Градами".
В результате обстрела российскими войсками города Харькова в районе Салтовки погибло еще двое украинцев.