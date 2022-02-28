Обстрел оккупантами Харькова: на улице разбросаны трупы, женщине оторвало ноги

Цитата

"Харьков. Бессмысленный и жестокий удар по жилому кварталу из реактивной артиллерии! Разорванные в клочья трупы харьковчан разбросаны по улицам!"- yаписал Геращенко.

Детали

По его словам, на улице Клочковской, 197 женщине оторвало ноги из-за удара "Ураганами" или "Смерчами".

Дополнения

Ранее Геращенко сообщал, что россияне обстреляли Харьков "Градами".

В результате обстрела российскими войсками города Харькова в районе Салтовки погибло еще двое украинцев.