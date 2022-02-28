Минюст: Украина обратилась в ЕСПЧ немедленно остановить военные нападения России против гражданских объектов

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"Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с заявлением о введении предварительных мер согласно Правилу 39 Регламета Суда в отношении Российской Федерации, требуя, среди прочего, немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов, включая жилые дома, частные автомобили, скорые помощи и другие специально защищены гражданские объекты, такие как школы и больницы на территории Украины", - говорится в сообщении.

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По состоянию на вечер воскресенья, 27 февраля, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло 352 украинца, среди них 14 детей. Количество раненых в результате военной агрессии РФ против Украины - 1684 человека, из них 116 детей.

Захватчики РФ обстреляли "Градами" Харьков. Из-за удара по жилому кварталу из реактивной артиллерии женщине оторвало ноги. На улице лежат разорванные в клочья трупы.