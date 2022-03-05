ЄСПЛ повторив заборону Росії обстрілювати цивільної інфраструктури в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Європейський суд з прав людини вдруге заборонив Російській Федерації продовжувати обстріли цивільної інфраструктури в Україні. Про це написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Сьогодні вдруге Європейський суд з прав людини повторив заборону Російській Федерації продовжувати обстріли цивільної інфраструктури в Україні. Таке рішення ухвалено на запити громадян, які постраждали від російського вторгнення”, - написала Денісова.
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З її слів, суд вказав уряду Російської Федерації, що відповідно до своїх зобов’язань за статтями 2, 3 та 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, він повинен забезпечити безперешкодний доступ цивільного населення до безпечних шляхів евакуації, медичних послуг, їжі та інших предметів першої необхідності, швидкий та безперешкодний прохід гуманітарної допомоги та переміщення гуманітарних працівників.
“Закликаю міжнародну спільноту вжити рішучих санкційних заходів для припинення військового нараду Росії на Україну і виконання в повному обсязі рішення ЄСПЛ. Прошу країни-члени НАТО закрийте небо над Україною”, - наголосила омбудсмен.
Нагадаємо
Минулого тижня міністр юстиції України Денис Малюска заявив, що Україна звернулась до Європейського суду з прав людини із заявою про запровадження попередніх заходів щодо Росії, вимагаючи, серед іншого негайно зупинити військові напади проти цивільних об’єктів.