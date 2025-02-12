ЕСПЧ признал Россию виновной в системном подавлении свободы слова и репрессиях за критику войны против Украины

ukenru
Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
14:37 • 40605 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
14:23 • 57594 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
13:50 • 101441 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12:22 • 100476 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
10:46 • 112092 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
10:46 • 112182 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
12 февраля, 09:58 • 111886 просмотра

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

Эксклюзив
ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы
12 февраля, 09:53 • 110258 просмотра

ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
12 февраля, 09:03 • 107191 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 123333 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Умеров сегодня на "Рамштайн": анонсировал переговоры о вооружении и производстве в Украине

Умеров сегодня на "Рамштайн": анонсировал переговоры о вооружении и производстве в Украине

12 февраля, 07:51 • 66628 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

12 февраля, 08:46 • 129252 просмотра
Сроки прохождения ВВК для "ограниченно годных" перенесли до 5 июня

Сроки прохождения ВВК для "ограниченно годных" перенесли до 5 июня

12 февраля, 09:14 • 93107 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 126018 просмотра
Отношение украинцев к приостановке финансирования проектов USAID - опрос

Отношение украинцев к приостановке финансирования проектов USAID - опрос

11:38 • 32485 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

15:54 • 3310 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

13:50 • 101430 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 150536 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 151187 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 161558 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

15:02 • 17565 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 126018 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

12 февраля, 08:46 • 129252 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 120653 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 130565 просмотра
Актуальное
ЕСПЧ признал Россию виновной в системном подавлении свободы слова и репрессиях за критику войны против Украины

ЕСПЧ признал Россию виновной в системном подавлении свободы слова и репрессиях за критику войны против Украины

Киев  •  УНН

 • 3820 просмотра

Read in English

ЕСПЧ признал Россию виновной в системном нарушении свободы слова через законы о «фейках» и «дискредитации армии». Суд подчеркнул нелегитимность решений крымских «судов» и возможность использования этого решения для защиты жертв репрессий.

ЕСПЧ признал рф виновной в системном подавлении свободы слова и преследовании людей за критику войны против Украины.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.

Детали 

ЕСПЧ принял важное решение в группе деле «Новая Газета и другие против России» и 161 другое заявление. Среди заявителей были трое граждан Украины, к делам которых присоединилось Правительство Украины как третья сторона

- говорится в сообщении.

Как сообщается, суд единогласно признал, что россия нарушила право на свободу слова, введя после вторжения законы о «дискредитации армии» и «фейковых новостях».

Эти законы использовались для системного подавления любой критики войны. ЕСПЧ отдельно обратил внимание на незаконные приговоры, вынесенные на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, и подчеркнул, что все решения крымских «судов» являются нелегитимными.

Это решение стало важным документом, который фиксирует системные нарушения прав человека со стороны россии и может быть использован для защиты жертв репрессий на международной арене, а также для усиления давления на россию в международных судах и процессах.

ЕСПЧ вынес решение по делу о запрете "георгиевской ленты" в Украине: что постановил12.12.24, 17:03 • 17981 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

политикаНовости Мира
krymКрым
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь

Обратиться по вопросам размещения рекламы