ЕСПЧ признал Россию виновной в системном подавлении свободы слова и репрессиях за критику войны против Украины
Киев • УНН
ЕСПЧ признал Россию виновной в системном нарушении свободы слова через законы о «фейках» и «дискредитации армии». Суд подчеркнул нелегитимность решений крымских «судов» и возможность использования этого решения для защиты жертв репрессий.
ЕСПЧ признал рф виновной в системном подавлении свободы слова и преследовании людей за критику войны против Украины.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.
Детали
ЕСПЧ принял важное решение в группе деле «Новая Газета и другие против России» и 161 другое заявление. Среди заявителей были трое граждан Украины, к делам которых присоединилось Правительство Украины как третья сторона
Как сообщается, суд единогласно признал, что россия нарушила право на свободу слова, введя после вторжения законы о «дискредитации армии» и «фейковых новостях».
Эти законы использовались для системного подавления любой критики войны. ЕСПЧ отдельно обратил внимание на незаконные приговоры, вынесенные на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, и подчеркнул, что все решения крымских «судов» являются нелегитимными.
Это решение стало важным документом, который фиксирует системные нарушения прав человека со стороны россии и может быть использован для защиты жертв репрессий на международной арене, а также для усиления давления на россию в международных судах и процессах.
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