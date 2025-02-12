ЄСПЛ визнав росію винною у системному придушенні свободи слова та репресіях за критику війни проти України

ЄСПЛ визнав рф винною у системному придушенні свободи слова та переслідуванні людей за критику війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.

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ЄСПЛ ухвалив важливе рішення у групі справі "Новая Газета та інші проти Росії" та 161 інша заява. Серед заявників були троє громадян України, до справ яких долучився Уряд України як третя сторона