ЄСПЛ визнав росію винною у системному придушенні свободи слова та репресіях за критику війни проти України
Київ • УНН
ЄСПЛ визнав Росію винною у системному порушенні свободи слова через закони про "фейки" та "дискредитацію армії". Суд підкреслив нелегітимність рішень кримських "судів" та можливість використання цього рішення для захисту жертв репресій.
ЄСПЛ визнав рф винною у системному придушенні свободи слова та переслідуванні людей за критику війни проти України.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.
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ЄСПЛ ухвалив важливе рішення у групі справі "Новая Газета та інші проти Росії" та 161 інша заява. Серед заявників були троє громадян України, до справ яких долучився Уряд України як третя сторона
Як повідомляється, суд одноголосно визнав, що росія порушила право на свободу слова, запровадивши після вторгнення закони про "дискредитацію армії" та "фейкові новини".
Ці закони використовувались для системного придушення будь-якої критики війни. ЄСПЛ окремо звернув увагу на незаконні вироки, винесені на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, і підкреслив, що всі рішення кримських "судів" є нелегітимними.
Це рішення стало важливим документом, який фіксує системні порушення прав людини з боку росії і може бути використаний для захисту жертв репресій на міжнародній арені, а також для посилення тиску на росію в міжнародних судах і процесах.
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