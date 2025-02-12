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ЄСПЛ визнав росію винною у системному придушенні свободи слова та репресіях за критику війни проти України

ЄСПЛ визнав росію винною у системному придушенні свободи слова та репресіях за критику війни проти України

Київ • УНН

 • 30658 перегляди

ЄСПЛ визнав Росію винною у системному порушенні свободи слова через закони про "фейки" та "дискредитацію армії". Суд підкреслив нелегітимність рішень кримських "судів" та можливість використання цього рішення для захисту жертв репресій.

ЄСПЛ визнав рф винною у системному придушенні свободи слова та переслідуванні людей за критику війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.

Деталі 

ЄСПЛ ухвалив важливе рішення у групі справі "Новая Газета та інші проти Росії" та 161 інша заява. Серед заявників були троє громадян України, до справ яких долучився Уряд України як третя сторона

- йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, суд одноголосно визнав, що росія порушила право на свободу слова, запровадивши після вторгнення закони про "дискредитацію армії" та "фейкові новини".

Ці закони використовувались для системного придушення будь-якої критики війни. ЄСПЛ окремо звернув увагу на незаконні вироки, винесені на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, і підкреслив, що всі рішення кримських "судів" є нелегітимними.

Це рішення стало важливим документом, який фіксує системні порушення прав людини з боку росії і може бути використаний для захисту жертв репресій на міжнародній арені, а також для посилення тиску на росію в міжнародних судах і процесах.

ЄСПЛ виніс рішення у справі щодо заборони "георгіївської стрічки" в Україні: що постановив12.12.24, 17:03 • 18075 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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