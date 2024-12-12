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ЕСПЧ вынес решение по делу о запрете "георгиевской ленты" в Украине: что постановил

ЕСПЧ вынес решение по делу о запрете "георгиевской ленты" в Украине: что постановил

Киев  •  УНН

 • 3202 просмотра

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Европейский суд по правам человека признал законным запрет публичного ношения «георгиевской ленты» в Украине. Суд отклонил жалобу Юрия Борзых, который оспаривал этот запрет.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал запрет публичного ношения "георгиевской ленты" в Украине законным. Решение вынесено по делу "Борзых против Украины", передает УНН со ссылкой на сайт суда.

Детали

Истец Юрий Борзых - это бывший военный, этнический россиянин, который хотел носить георгиевскую ленту 9 мая в День победы СССР над нацистской Германией.

Жалоба была подана в ЕСПЧ 17 ноября 2017 года. Истец жаловался, в частности, на запрет носить георгиевскую ленту в общественных местах и на то, что, по его мнению, этот запрет носит дискриминационный характер.

"Суд отметил изменение значения георгиевской ленты в продолжающемся вооруженном конфликте с россией и установил, в частности, что, хотя запрет в Украине ограничивал свободу выражения взглядов, он был в пределах усмотрения государства", - говорится в решении ЕСПЧ.

Суд также не видел оснований ставить под сомнение усилия украинского правительства по решению проблем, вызванных вооруженным конфликтом. Суд отметил, что запрет георгиевской ленты не был полным запретом, и было немало исключений, в том числе ее законное использование как оригинальной государственной награды или военной чести, предоставленной до 1991 года.

ЕСПЧ постановил, что государство не превысило свои дискреционные полномочия ("пределы усмотрения") и отклонил эту часть заявления как явно необоснованную.

Отмечается, что Борзых не смог доказать также, что запрет нанес ему душевные страдания или вызвал тревогу, или иным образом имел на него значительное влияние.

В своем решении по делу "Борзых против Украины" (заявление № 11575/24) Европейский суд по правам человека единогласно признал заявление неприемлемым. Решение является окончательным.

Дополнение

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
ukrainaУкраина