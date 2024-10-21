Если Украина попадет под сапог путина: Остин сделал прогноз относительно судьбы Европы

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что необходимо продолжать твердо стоять против путинской агрессии, ведь если упадет Украина под сапог путина, вся Европа попадет под его тень, передает УНН.

Мы сегодня стоим перед решающим моментом в истории. Мы можем настаивать, что нападение одной страны на другую является главным грехом мировой политики, и мы можем продолжать твердо стоять против путинской агрессии. Или же мы можем позволить Путину сделать то, что он хочет, и тогда наши дети и внуки будут обречены на жизнь в более кровавом, гораздо более опасном мире. Поэтому мы должны честно увидеть, что этот агрессивный дух России, дух Путина не одинок. Его поддерживают такие автократы, как Северная Корея и Иран. Если упадет Украина под сапог путина, вся Европа попадет под его тень - сказал Остин.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что будущее Европы, НАТО и безопасность Америки зависят от борьбы Украины за свободу, которая создаст траекторию глобальной безопасности.