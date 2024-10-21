Якщо Україна потрапить під чобіт путіна: Остін зробив прогноз щодо долі Європи

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що необхідно продовжувати твердо стояти проти путінської агресії, адже якщо впаде Україна під чобіт путіна, вся Європа потрапить під його тінь, передає УНН.

Ми сьогодні стоїмо перед вирішальним моментом в історії. Ми можемо наполягати, що напад однієї країни на іншу є головним гріхом світової політики, і ми можемо продовжувати твердо стояти проти путінської агресії. Або ж ми можемо дозволити путіну зробити те, що він хоче, і тоді наші діти і онуки будуть приречені на життя в кривавішому, набагато небезпечнішому світі. Тому ми маємо чесно побачити, що цей агресивний дух росії, дух путіна не одинокий. Його підтримують такі автократи, як Північна Корея і Іран. Якщо впаде Україна під чобіт путіна, вся Європа потрапить під його тінь