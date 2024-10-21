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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Якщо Україна потрапить під чобіт путіна: Остін зробив прогноз щодо долі Європи

Київ • УНН

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Міністр оборони США закликав продовжувати протистояти агресії путіна. Остін попередив, що якщо Україна впаде, вся Європа опиниться під тінню путіна.

Якщо Україна потрапить під чобіт путіна: Остін зробив прогноз щодо долі Європи

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що необхідно продовжувати твердо стояти проти путінської агресії, адже якщо впаде Україна під чобіт путіна, вся Європа потрапить під його тінь, передає УНН.

Ми сьогодні стоїмо перед вирішальним моментом в історії. Ми можемо наполягати, що напад однієї країни на іншу є головним гріхом світової політики, і ми можемо продовжувати твердо стояти проти путінської агресії. Або ж ми можемо дозволити путіну зробити те, що він хоче, і тоді наші діти і онуки будуть приречені на життя в кривавішому, набагато небезпечнішому світі. Тому ми маємо чесно побачити, що цей агресивний дух росії, дух путіна не одинокий. Його підтримують такі автократи, як Північна Корея і Іран. Якщо впаде Україна під чобіт путіна, вся Європа потрапить під його тінь 

- сказав Остін.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що майбутнє Європи, НАТО та безпека Америки залежать від боротьби України за свободу, яка створить траєкторію глобальної безпеки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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