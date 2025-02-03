Если Трамп пригласит другие страны на переговоры по войне рф в Украине, то Польша должна быть там - Дуда
Киев • УНН
Президент Польши Дуда заявил о необходимости участия его страны в переговорах по Украине, если их инициирует Трамп. Он также выразил обеспокоенность относительно возможного роста преступности после войны.
Польша должна присутствовать в переговорах по войне в Украине, если президент США Дональд Трамп пригласит другие страны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times, пишет УНН.
Детали
В интервью Financial Times Анджей Дуда заявил, что обеспокоен тем, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу с Украиной в Польшу, задев также Западную Европу и США. Он сравнил ситуацию с Россией начала 1990-х годов, когда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана резко возросли бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.
Президент США Дональд Трамп пообещал положить конец войне России против Украины в течение нескольких месяцев, впрочем план действий он пока не разработал.
Владимир Зеленский заявил, что, если предположить, что членство в НАТО останется недостижимым для Украины, западным союзникам, включая США, необходимо будет разместить в его стране не менее 200 000 солдат после прекращения огня, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию и гарантировать любое соглашение.
Дуда заявил, что в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой Украине крайне необходимо оказать поддержку в восстановлении экономики и «поддержании порядка и безопасности внутри страны».
Польша «постоянно помогала» Украине, поставляя оружие, но также выступая как логистический узел для военной и гуманитарной помощи, сказал он. В то же время «мы наиболее подвержены потенциальным российским атакам», добавил Дуда.
Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там наши войска
По его словам, если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, «то в интересах Украины было бы, чтобы там присутствовала и Польша».
Если мы посмотрим на этот возрожденный российский империализм, то в данном конкретном случае польские и украинские интересы совпадают
Напомним
Ранее УНН уже писал, что Трамп анонсировал серию встреч с представителями Украины и России и «различными сторонами».