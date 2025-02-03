Якщо Трамп запросить інші країни на переговори щодо війни рф в Україні, то Польща має бути там - Дуда

Польща має бути присутня у переговорах щодо війни в Україні, якщо президент США Дональд Трамп запросить інші країни. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у інтерв’ю Financial Times, пише УНН.

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В інтерв'ю Financial Times Анджей Дуда заявив, що занепокоєний тим, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з Україною до Польщі, зачепивши також Західну Європу і США. Він порівняв ситуацію з росією початку 1990-х років, коли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану різко зросли бандитизм і насильство із застосуванням вогнепальної зброї.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв покласти край війні росії проти України протягом кількох місяців, втім план дій він наразі не розробив.

Володимир Зеленський заявив, що, якщо припустити, що членство в НАТО залишиться недосяжним для України, західним союзникам, включно зі США, необхідно буде розмістити в його країні щонайменше 200 000 солдатів після припинення вогню, щоб стримати подальшу російську агресію і гарантувати будь-яку угоду.

Дуда заявив, що в разі укладення мирної угоди між Києвом і Москвою Україні вкрай необхідно надати підтримку у відновленні економіки і "підтримці порядку і безпеки всередині країни".

Польща "постійно допомагала" Україні, постачаючи зброю, але також виступаючи як логістичний вузол для військової та гуманітарної допомоги, сказав він. Водночас "ми найбільш схильні до потенційних російських атак", додав Дуда.

Ми збираємося допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Нам не обов'язково розміщувати там наші війська - зазначив президент Польщі.

За його словами, якщо адміністрація Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, крім України та росії, "то в інтересах України було б, щоб там була присутня і Польща".

Якщо ми подивимося на цей відроджений російський імперіалізм, то в даному конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються - пояснив Дуда.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що Трамп анонсував серію зустрічей з представниками України та росії та "різними сторонами".