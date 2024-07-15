Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Если Верховная Рада не учтет мнение жителей Броваров и изменит название города на Бровари, то люди будут иметь право обратиться в суд, чтобы отстоять свою позицию. Об этом рассказал политолог Игорь Рейтерович в комментарии УНН.

Ситуация очень простая. Если это происходит в рамках Закона о декоммунизации и название города надо изменить, поскольку оно противоречит этому закону, то это одно. Но насколько я понимаю, то это не о ситуации с Броварами. Поэтому, конечно, в первую очередь нужно учитывать мнение местной общины, которая имеет полное право на переименование топонимов: улиц и, собственно, названия своего города. И депутаты (Верховной Рады - ред.) это должны учесть. Если они этого не сделают, это будет приводить к очень серьезным проблемам, поскольку община явно такое название не будет принимать и будет обращаться, в том числе в судебные органы, требуя учесть мнение общественности, - отметил Игорь Рейтерович.

Детали

Относительно целесообразности любых переименований под вас войны, то, по мнению политолога, опять же обязательно нужно учитывать мнение общин, а также финансовую сторону вопроса.

"Если этот процесс требует дополнительных финансовых затрат, то возможно эти вопросы можно отложить на другое время и сейчас какое-то большое внимание не уделять этому. Но все зависит от того, насколько есть желание у общества этими процессами заниматься. Это должно быть ключевым во всей этой истории.

В конкретном случае мне кажется это не та ситуация, которая требует неотложных действий и внесения каких-то изменений. Можно подождать других времен, когда бы это не было так финансово затратно, и не вызвало сопротивления местной общины", - подытожил эксперт.

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Дополнительно

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли решение поддержать инициативу по сохранению названия города "Бровары" и обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о сохранении названия города "Бровары" с учетом научных и исторических исследований.

Обращение уже направлено в Верховную Раду.

Постановление о переименовании Броваров в Бровари ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

Комментируя решение горсовета, мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что есть три заключения научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

Добавил, что голосованием на внеочередной сессии депутаты подтвердили позицию большинства жителей Броваров, которые выступают против изменения названия города.

"Учитывая, что уже неоднократно рассматривали на профильном комитете ВР инициативу переименования города, неоднократно были наши обращения с определенными обоснованиями, депутаты сегодня решили еще и принять соответствующее решение органа местного самоуправления и обратиться в Верховную Раду относительно того, чтобы оставить историческое название города Бровары.

По моему мнению, учитывая независимые опросы, сегодняшним голосованием, когда 24 депутата поддержали обращение к ВР, мы четко выразили мнение жителей, что город должен называться Бровары", - сообщил Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН.

Напомним

В Ассоциации городов Украины заявили, что решения по изменению названий населенных пунктов обязательно должны приниматься с учетом мнения общины. Профильный комитет Верховной Рады должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, чтобы получить позицию общества. А впоследствии учесть эту позицию при подготовке решения о возможном переименовании.

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