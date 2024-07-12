Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

Сейчас надо объединять украинское общество, а не создавать лишние линии конфликта, в том числе и противоречивыми переименованиями. Политики, которые поднимают эти вопросы, должны были бы осознавать, что это примитивный и даже преступный пиар. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник в комментарии УНН.

Детали

Эксперт отметил, что во время войны вопрос различных переименований необходимо отложить, потому что в большинстве случаев они будут вызывать политическую дискуссию. А общество должно предотвращать попытки некоторых политиков пиариться на таких вещах.

"На период войны все переименования должны быть отложены. Потому что прежде всего они стоят денег, в той или иной степени банальная смена табличек, названий и тому подобное. А во-вторых, эти переименования вызывают политические дискуссии, иногда очень тяжелые, которые нам совсем не нужны сейчас. Сегодня нужно обеспечивать единство украинского общества, в борьбе за сохранение украинского государства, а не создавать линии конфликта. Переименование - это очень примитивный и иногда даже преступный пиар отдельных политиков. Мне кажется, что общество должно на это соответствующим образом отреагировать", - отметил Руслан Бортник.

Политолог также подчеркнул, что для демократического общества является нормальной практикой спросить у людей, согласны ли они с возможным изменением названия своего города.

Сейчас же все выглядит так, что кто-то хочет навязать жителям Броваров свою волю, без учета их мнения.

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Напомним

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли решение поддержать инициативу по сохранению названия города "Бровары" и обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о сохранении названия города "Бровары" с учетом научных и исторических исследований.

Постановление о переименовании Броваров в Бровари ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

Комментируя решение горсовета, мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что есть три заключения научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

Добавил, что голосованием на внеочередной сессии депутаты подтвердили позицию большинства жителей Броваров, которые выступают против изменения названия города.

"Учитывая, что уже неоднократно рассматривали на профильном комитете ВР инициативу переименования города, неоднократно были наши обращения с определенными обоснованиями, депутаты сегодня решили еще и принять соответствующее решение органа местного самоуправления и обратиться в Верховную Раду относительно того, чтобы оставить историческое название города Бровары.

По моему мнению, учитывая независимые опросы, сегодняшним голосованием, когда 24 депутата поддержали обращение к ВР, мы четко выразили мнение жителей, что город должен называться Бровары", - сообщил Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН.

Дополнительно

В Ассоциации городов Украины заявили, что решения по изменению названий населенных пунктов обязательно должны приниматься с учетом мнения громады. Профильный комитет Верховной Рады должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, чтобы получить позицию общества. А впоследствии учесть эту позицию при подготовке решения о возможном переименовании.

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