Еще плюс 960 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 377 820 человек, 6214 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 377 820 (+960) человек

танков - 6214 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 11548 (+59) ед,

артиллерийских систем - 8947 (+51) ед,

РСЗО - 970 (+2) ед,

средства ППО - 657 (+0) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (+0),

крылатые ракеты - 1820 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11956 (+65) ед,

специальная техника - 1409 (+12).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений на фронте. В целом враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб