Ще плюс 960 окупантів і 22 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 377 820 осіб, 6214 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 377 820 (+960) осіб

танків ‒ 6214 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 11548 (+59) од,

артилерійських систем – 8947 (+51) од,

РСЗВ – 970 (+2) од,

засоби ППО ‒ 657 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+0),

крилаті ракети ‒ 1820 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11956 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 1409 (+12).

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по ворогу – Генштаб