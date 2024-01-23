Ще плюс 960 окупантів і 22 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 377 820 осіб особового складу і 6214 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 377 820 осіб, 6214 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 377 820 (+960) осіб
танків ‒ 6214 (+22) од,
бойових броньованих машин ‒ 11548 (+59) од,
артилерійських систем – 8947 (+51) од,
РСЗВ – 970 (+2) од,
засоби ППО ‒ 657 (+0) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+0),
крилаті ракети ‒ 1820 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11956 (+65) од,
спеціальна техніка ‒ 1409 (+12).
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по ворогу – Генштаб23.01.24, 06:53 • 149177 переглядiв