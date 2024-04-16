Еще плюс 920 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 455 340 человек, 7189 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 455 340 (+920) человек,

танков - 7189 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 13809 (+13) ед,

артиллерийских систем - 11609 (+16) ед,

РСЗО - 1046 (+0) ед,

средства ППО - 759 (+1) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9277 (+11),

крылатые ракеты - 2092 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15563 (+53) ед,

специальная техника - 1908 (+0).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения. В общем, враг нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб