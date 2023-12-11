Еще плюс 1030 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 339 850 человек, 5655 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.23 ориентировочно:
- личного состава - около 339 850 (+1030) человек,
- танков - 5655 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 10560 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 8070 (+6) ед,
- РСЗО - 919 (+0) ед,
- средства ПВО - 605 (+0) ед,
- самолетов - 324 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6154 (+18),
- крылатые ракеты - 1586 (+0),
- корабли /катера - 22 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10636 (+13) ед,
- специальная техника - 1168 (+6).
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Еще плюс 1030 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 339 850 человек, 5655 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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