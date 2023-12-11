Еще плюс 1030 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Количество беженцев из Украины в ЕС в октябре выросло на 51,8 тыс. – Евростат

В октябре 2023 года Евростат сообщил о росте на 1,2 %, добавив 51,8 тысячи украинских беженцев, находящихся под временной защитой в ЕС, что в общей сложности составляет 4,24 миллиона со времени российского вторжения. Наибольший прирост наблюдается в Германии, Чехии и Нидерландах.