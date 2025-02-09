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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще один аэропорт рф отменил полеты из-за опасности

Еще один аэропорт рф отменил полеты из-за опасности

Киев  •  УНН

 • 2942 просмотра

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Федеральное агентство воздушного транспорта рф временно ограничило прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода. Ограничение введено из соображений безопасности полетов.

Аэропорт в Нижнем Новгороде временно не будет осуществлять авиарейсы. Меры приняты из соображений безопасности полетов. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко и представители "Росавиации" в Telegram, передает УНН.  

Детали

В воскресенье, 09 февраля, в 04:40 представители "Росавиации" в Telegram сообщили, что в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения приема и выпуска воздушных судов. 

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По информации российских СМИ, пресс-секретарь "Росавиации" Артем Кореняко сообщил, что такие меры приняты из соображений безопасности полетов.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для безопасности полетов. Это главный приоритет

- добавил Кореняко.

Кореняко объяснил, что все вернется к прежнему режиму, как только это будет безопасно.

Напомним

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Дроны атаковали Воронежскую область рф09.02.25, 04:09 • 9971 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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