Аеропорти Санкт-Петербурга і Нижнього Новгорода також скасували рейси через небезпеку

Ще декілька російських аеропортів скасували рейси. Заходів вжито з міркувань безпеки польотів. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіації) Артем Кореняко та представники "Росавіації" в Telegram, передає УНН.

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В неділю, 09 лютого, о 04:40 представники "Росавіації" в Telegram повідомили, що в аеропорту Нижнього Новгорода введено тимчасові обмеження прийому та випуску повітряних суден.

За інформацією російських ЗМІ, прес-секретар "Росавіації" Артем Кореняко повідомив, що таких заходів вжито з міркувань безпеки польотів.

Екіпажі літаків, авіадиспетчери та служби аеропортів вживають усіх необхідних заходів для безпеки польотів. Це головний пріоритет - додав Кореняко.

Кореняко пояснив, що все повернеться до колишнього режиму, як тільки це буде безпечно.

О 6:55 в рф повідомили про закриття аеропорту в Санкт-Петербурзі.

"Тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден о 06:55 МСК введено в петербурзькому аеропорту Пулково" - заявили в "Росавіації".

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