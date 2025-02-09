Аеропорти Санкт-Петербурга і Нижнього Новгорода також скасували рейси через небезпеку
Київ • УНН
Федеральне агентство повітряного транспорту рф тимчасово обмежило прийом та випуск повітряних суден в аеропорту Нижнього Новгорода. Обмеження введено з міркувань безпеки польотів.
Ще декілька російських аеропортів скасували рейси. Заходів вжито з міркувань безпеки польотів. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіації) Артем Кореняко та представники "Росавіації" в Telegram, передає УНН.
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В неділю, 09 лютого, о 04:40 представники "Росавіації" в Telegram повідомили, що в аеропорту Нижнього Новгорода введено тимчасові обмеження прийому та випуску повітряних суден.
За інформацією російських ЗМІ, прес-секретар "Росавіації" Артем Кореняко повідомив, що таких заходів вжито з міркувань безпеки польотів.
Екіпажі літаків, авіадиспетчери та служби аеропортів вживають усіх необхідних заходів для безпеки польотів. Це головний пріоритет
Кореняко пояснив, що все повернеться до колишнього режиму, як тільки це буде безпечно.
О 6:55 в рф повідомили про закриття аеропорту в Санкт-Петербурзі.
"Тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден о 06:55 МСК введено в петербурзькому аеропорту Пулково" - заявили в "Росавіації".
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