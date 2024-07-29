Стало известно о еще двух пострадавших из-за атаки армии рф на Херсонщину 28 июля. В результате удара в Херсоне 63-летняя женщина получила травму голени. Также от вражеского удара травмировался 40-летний мужчина из Камышан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

По данным ОВА, за медпомощью обратилась жительница Херсона, которая пострадала из-за вчерашнего вражеского удара по городу. У 63-летней женщины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение голени.

Пострадавшей оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Также в больницу за помощью обратился житель поселка Камышаны, который пострадал в результате вчерашнего утреннего обстрела. У 40-летнего мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Дополнение

Ранее сообщалось, что из-за российского обстрела поселка Камышаны на Херсонщине 16-летний парень находится в тяжелом состоянии в больнице, а его 10-летняя сестра получила более легкие ранения, но также находится в больнице.

В результате вражеской атаки в Херсоне сообщалось об 11 раненых мирных жителях, из них трое детей.