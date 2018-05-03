ЕС обязался работать для предупреждения нападений на журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Европейский Союз будет последовательно осуждать любое проявление насилия над журналистами. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.
"Мы будем последовательно осуждать насилие над журналистами, а также в рамках двусторонних контактов с третьими странами и на многосторонних и региональных форумах выступать против любого закона, регламента или политического давления, которое ограничивает свободу слова. Мы будем осуществлять конкретные шаги для предупреждения и реагирования на нападения на журналистов и блогеров. В частности, мы будем предоставлять чрезвычайную помощь для защиты правозащитников, находящихся в опасности, иногда путем переселения в другое место", - заявила Могерини.
Также она заявила, что нападения на журналистов - это нападения на демократию, и призвала мир принять меры по улучшению безопасности журналистов.
Напомним, в первом квартале 2018 года в Украине вдвое возросло количество нападений на журналистов.