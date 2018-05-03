ЄС зобов'язалося працювати для попередження нападів на журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Європейський Союз буде послідовно засуджувати будь-який прояв насильства над журналістами. Про це заявила Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.
"Ми будемо послідовно засуджувати насильство над журналістами, а також в рамках двосторонніх контактів з третіми країнами та на багатосторонніх і регіональних форумах виступати проти будь-якого закону, регламенту чи політичного тиску, який обмежує свободу слова. Ми будемо здійснювати конкретні кроки для попередження та реагування на напади проти журналістів та блогерів. Зокрема, ми будемо надавати надзвичайну допомогу для захисту правозахисників, які перебувають у небезпеці, інколи шляхом переселення в інше місце", - заявила Могеріні.
Також вона заявила, що напади на журналістів - це напади на демократію, та закликала світ вжити заходи із покращення безпеки журналістів.
Нагадаємо, у першому кварталі 2018 році в Україні удвічі зросла кількість нападів на журналістів.