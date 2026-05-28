ЕС заявляет, что рынок авиатоплива может стать более напряженным из-за Ормузского пролива
Киев • УНН
Еврокомиссия прогнозирует напряженность на рынке авиатоплива из-за ситуации в Ормузском проливе. На данный момент в ЕС растут цены без физических перебоев в поставках.
Рынок авиационного топлива в Европейском Союзе может стать "все более напряженным", если ситуация в Ормузском проливе не улучшится в течение нескольких недель, говорится в обновленном заявлении энергетического департамента Европейской комиссии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
"Координационная группа по нефти дала понять, что закрытие Ормузского пролива влияет как на нефть, так и на все основные нефтепродукты, и все страны ЕС затронуты этой динамикой", - говорится в заявлении.
Как указали в Еврокомиссии, "пока что ЕС ощущает ценовые эффекты, без физических перебоев в поставках на уровне потребителей".
Война в Иране вызвала дефицит авиационного топлива в мире, что угрожает сорвать планы на отпуска накануне пикового летнего туристического сезона в Северном полушарии.
