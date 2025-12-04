ЕС запускает космическое "шпионство" против наркобаронов: борьба с наркотрафиком через спутники и дроны

Европейский Союз усиливает борьбу с растущим наркотрафиком и ростом насилия, связанного с наркотиками, внедряя новую пятилетнюю стратегию, которая предусматривает использование передовых технологий, включая спутники высокого разрешения и новейшие беспилотники. Об этом заявил Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, пишет УНН.

Подробности

Представляя Стратегию ЕС по наркотикам, Бруннер заявил, что Евросоюз посылает наркоторговцам четкий сигнал и реакцию на их действия.

Мы посылаем наркобаронам и их организациям четкий сигнал: Европа дает отпор. Когда речь идет о незаконных наркотиках, Европа достигает кризисной точки – подчеркнул Бруннер.

Агентство Frontex, которое организует контроль за наркооборотом, получит "самые современные ресурсы", включая дроны и спутники, для мониторинга и пресечения маршрутов контрабанды на суше, море и в воздухе. Также будут привлекать искусственный интеллект для поиска наркотиков, пересылаемых по почте.

Поскольку ЕС борется с ростом собственного производства синтетических наркотиков (до 500 ликвидированных лабораторий в год), будет создана европейская база данных инцидентов и веществ для быстрой идентификации синтетических наркотиков и прекурсоров.

Будет также запущена общеевропейская платформа для экспертов, чтобы остановить вербовку молодежи в преступные сети, которые часто используют соцсети.

По данным Комиссара, объемы изъятого кокаина в ЕС резко возросли – в 2023 году изъяли 419 метрических тонн, что в шесть раз больше, чем десятилетием ранее.

