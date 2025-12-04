$42.200.13
Эксклюзив
15:01 • 3882 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 10970 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 21140 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 14140 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 15898 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 16534 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 25891 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 42758 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35903 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45788 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
ЕС запускает космическое "шпионство" против наркобаронов: борьба с наркотрафиком через спутники и дроны

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Евросоюзе значительно усиливают контроль за наркоторговлей, планируется внедрить самые современные методы слежения, включая спутники.

ЕС запускает космическое "шпионство" против наркобаронов: борьба с наркотрафиком через спутники и дроны

Европейский Союз усиливает борьбу с растущим наркотрафиком и ростом насилия, связанного с наркотиками, внедряя новую пятилетнюю стратегию, которая предусматривает использование передовых технологий, включая спутники высокого разрешения и новейшие беспилотники. Об этом заявил Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, пишет УНН.

Подробности

Представляя Стратегию ЕС по наркотикам, Бруннер заявил, что Евросоюз посылает наркоторговцам четкий сигнал и реакцию на их действия.

Мы посылаем наркобаронам и их организациям четкий сигнал: Европа дает отпор. Когда речь идет о незаконных наркотиках, Европа достигает кризисной точки 

– подчеркнул Бруннер.

Агентство Frontex, которое организует контроль за наркооборотом, получит "самые современные ресурсы", включая дроны и спутники, для мониторинга и пресечения маршрутов контрабанды на суше, море и в воздухе. Также будут привлекать искусственный интеллект для поиска наркотиков, пересылаемых по почте.

Поскольку ЕС борется с ростом собственного производства синтетических наркотиков (до 500 ликвидированных лабораторий в год), будет создана европейская база данных инцидентов и веществ для быстрой идентификации синтетических наркотиков и прекурсоров.

Будет также запущена общеевропейская платформа для экспертов, чтобы остановить вербовку молодежи в преступные сети, которые часто используют соцсети.

По данным Комиссара, объемы изъятого кокаина в ЕС резко возросли – в 2023 году изъяли 419 метрических тонн, что в шесть раз больше, чем десятилетием ранее.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Социальная сеть
Таиланд
Европейский Союз
Соединённые Штаты