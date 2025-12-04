ЄС запускає космічне "шпигунство" проти наркобаронів: боротьба з наркотрафіком через супутники та дрони

Фото: AP

Європейський Союз посилює боротьбу з наркотрафіком, що зростає, та зростанням насильства, пов'язаного з наркотиками, запроваджуючи нову п'ятирічну стратегію, яка передбачає використання передових технологій, включно з супутниками високої роздільної здатності та новітніми безпілотниками. Про це заявив Європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, пише УНН.

Деталі

Презентуючи Стратегію ЄС щодо наркотиків, Бруннер заявив, що Євросоюз надсилає наркоторговцям чіткий сигнал та реакцію на їхні дії.

Ми надсилаємо наркобаронам та їхнім організаціям чіткий сигнал: Європа дає відсіч. Коли йдеться про незаконні наркотики, Європа досягає кризової точки – підкреслив Бруннер.

Агентство Frontex, яке організовує контроль за наркооборотом, отримає "найсучасніші ресурси", включаючи дрони та супутники, для моніторингу та припинення маршрутів контрабанди на суходолі, морі та в повітрі. Також залучатимуть штучний інтелект для пошуку наркотиків, що пересилаються поштою.

У Таїланді скасували 50-річну заборону на денний продаж алкоголю для стимулювання туризму

Оскільки ЄС бореться зі зростанням власного виробництва синтетичних наркотиків (до 500 ліквідованих лабораторій на рік), буде створена європейська база даних інцидентів та речовин для швидкої ідентифікації синтетичних наркотиків і прекурсорів.

Запустять також загальноєвропейську платформу для експертів, щоб зупинити вербування молоді до злочинних мереж, які часто використовують соцмережі.

За даними Комісара, обсяги вилученого кокаїну в ЄС різко зросли – у 2023 році вилучили 419 метричних тонн, що в шість разів більше, ніж десятиліттям раніше.

США підтримують командирів у ударах по ймовірних суднах з наркотиками - Гегсет