ЄС запускає космічне "шпигунство" проти наркобаронів: боротьба з наркотрафіком через супутники та дрони

Ексклюзив
15:01 • 3808 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 10926 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 21082 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 14111 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 15866 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 16510 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 25873 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 42734 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35900 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45786 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 3816 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 14364 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 21085 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 34067 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 62188 перегляди
ЄС запускає космічне "шпигунство" проти наркобаронів: боротьба з наркотрафіком через супутники та дрони

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У Євросоюзі значно посилюють контроль за наркоторгівлею, планується впровадити найбільш сучасні методи стеження, включно із супутниками.

ЄС запускає космічне "шпигунство" проти наркобаронів: боротьба з наркотрафіком через супутники та дрони
Фото: AP

Європейський Союз посилює боротьбу з наркотрафіком, що зростає, та зростанням насильства, пов'язаного з наркотиками, запроваджуючи нову п'ятирічну стратегію, яка передбачає використання передових технологій, включно з супутниками високої роздільної здатності та новітніми безпілотниками. Про це заявив Європейський комісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, пише УНН.

Деталі

Презентуючи Стратегію ЄС щодо наркотиків, Бруннер заявив, що Євросоюз надсилає наркоторговцям чіткий сигнал та реакцію на їхні дії.

Ми надсилаємо наркобаронам та їхнім організаціям чіткий сигнал: Європа дає відсіч. Коли йдеться про незаконні наркотики, Європа досягає кризової точки 

– підкреслив Бруннер.

Агентство Frontex, яке організовує контроль за наркооборотом, отримає "найсучасніші ресурси", включаючи дрони та супутники, для моніторингу та припинення маршрутів контрабанди на суходолі, морі та в повітрі. Також залучатимуть штучний інтелект для пошуку наркотиків, що пересилаються поштою.

У Таїланді скасували 50-річну заборону на денний продаж алкоголю для стимулювання туризму04.12.25, 04:49 • 4868 переглядiв

Оскільки ЄС бореться зі зростанням власного виробництва синтетичних наркотиків (до 500 ліквідованих лабораторій на рік), буде створена європейська база даних інцидентів та речовин для швидкої ідентифікації синтетичних наркотиків і прекурсорів.

Запустять також загальноєвропейську платформу для експертів, щоб зупинити вербування молоді до злочинних мереж, які часто використовують соцмережі.

За даними Комісара, обсяги вилученого кокаїну в ЄС різко зросли – у 2023 році вилучили 419 метричних тонн, що в шість разів більше, ніж десятиліттям раніше.

США підтримують командирів у ударах по ймовірних суднах з наркотиками - Гегсет02.12.25, 22:43 • 6066 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Соціальна мережа
Таїланд
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки