ЕС призывает Россию немедленно освободить Сенцова и всех остальных украинских политзаключенных

"100 дней голодает Олег Сенцов, его здоровье быстро ухудшается в колонии. ЕС призывает Россию немедленно освободить его и всех других незаконно задержанных украинских граждан в России и на Крымском полуострове", - заявил Мингарелли.



Как сообщал УНН, в Киеве возле посольства Российской Федерации проходит акция в поддержку украинского режиссера, пленника Кремля Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в российской тюрьме.



Напомним, Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.



Режиссер находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.