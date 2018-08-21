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ЕС призывает Россию немедленно освободить Сенцова и всех остальных украинских политзаключенных

Киев • УНН

 • 7675 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Европейский союз призывает Россию немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове граждан Украины. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передает УНН со ссылкой на Twitter представительства.

ЕС призывает Россию немедленно освободить Сенцова и всех остальных украинских политзаключенных

"100 дней голодает Олег Сенцов, его здоровье быстро ухудшается в колонии. ЕС призывает Россию немедленно освободить его и всех других незаконно задержанных украинских граждан в России и на Крымском полуострове", - заявил Мингарелли.

Как сообщал УНН, в Киеве возле посольства Российской Федерации проходит акция в поддержку украинского режиссера, пленника Кремля Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в российской тюрьме.

Напомним, Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Режиссер находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

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