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Під посольством РФ у Києві зібрались активісти на підтримку Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві біля посольства Російської Федерації проходить акція на підтримку українського режисера, бранця Кремля Олега Сенцова, який вже 100 днів голодує у російській в’язниці, повідомляє кореспондент УНН.

Під посольством РФ у Києві зібрались активісти на підтримку Сенцова

На акцію прийшли близько 30 активістів, які тримають у руках плакати з написом “FREESENTSOV” та “SaveOlegSentsov”. Крім того, біля входу у посольство РФ, активісти поставили кілька мотків колючого дроту з написом “FREESENTSOV”.

Активісти читали оповідання українського режисера та листи до нього. За словами організаторів акції, листи до бранця Кремля написали іноземні кінорежисери, актори та письменники, зокрема Стівен Фрай.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС Литви зробили заяву до 100-го дня голодування Сенцова

Подібні акції пройдуть у декількох містах України, зокрема Львові та Вінниці, а також у Кенії, Швеції, Данії та США.

“Такі акції мають відбуватись регулярно для того, щоб інтерес до цієї теми не згасав. Досі тривають зустрічі з Путіним, досі тривають перемовини — тиждень тому йому дзвонив Макрон (президент Франції — ред.), кілька днів тому він зустрічався з Меркель (канцлер Німеччини — ред.), і має постійно бути потужний суспільний запит, що це питання на порядку денному і люди не опустили руки. Ми боремось і вимагаємо від світових лідерів, щоб вони допомогли звільнити Олега Сенцова”, — підкреслила координатор глобальної акції “SaveOlegSentsov” Олександра Матвійчук.

Додамо, що з посольства РФ до активістів, які проводять акцію на підтримку українського режисера, ніхто не вийшов.

Нагадаємо, Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Режисер перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних в Росії і Криму.

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