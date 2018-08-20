У МЗС Литви зробили заяву до 100-го дня голодування Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Литва закликає Росію негайно звільнити незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова, який понад 3 місяці голодує в російському СІЗО. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус, передає УНН.
"Завтра буде 100 днів з початку голодування Олега Сенцова в російській в'язниці. Олег знаходиться на межі життя і смерті. Ми знову закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриману, невинну людину та інших політичних в'язнів України", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, у суботу 19 серпня на Невському проспекті Санкт-Петербурга 10 людей з прапорами України провели пікет з вимогою до російської влади звільнити режисера Олега Сенцова.
Нагадаємо, Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму.
Режисер перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних в Росії і Криму.