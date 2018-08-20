У МЗС Литви зробили заяву до 100-го дня голодування Сенцова

"Завтра буде 100 днів з початку голодування Олега Сенцова в російській в'язниці. Олег знаходиться на межі життя і смерті. Ми знову закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриману, невинну людину та інших політичних в'язнів України", - йдеться в заяві.



Як повідомляв УНН, у суботу 19 серпня на Невському проспекті Санкт-Петербурга 10 людей з прапорами України провели пікет з вимогою до російської влади звільнити режисера Олега Сенцова.



Нагадаємо, Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму.



Режисер перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних в Росії і Криму.