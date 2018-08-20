В МИД Литвы сделали заявление к 100-му дню голодовки Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Литва призывает Россию немедленно освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который свыше 3 месяцев голодает в российском СИЗО. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает УНН.
"Завтра будет 100 дней с начала голодовки Олега Сенцова в российской тюрьме. Олег находится на грани жизни и смерти. Мы вновь призываем Россию немедленно освободить незаконно задержанного, невинного человека и других политических заключенных Украины", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, в субботу 19 августа на Невском проспекте Санкт-Петербурга 10 человек с флагами Украины провели пикет с требованием к российским властям освободить режиссера Олега Сенцова.
Напомним, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму.
Режиссер находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыма.