У Санкт-Петербурзі провели пікет за звільнення Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У суботу на Невському проспекті Санкт-Петербурга 10 людей з прапорами України провели пікет з вимогою до російської влади звільнити режисера Олега Сенцова. Відповідні фотографії з події на сторінці у Facebook розповсюдило співтовариство “Солідарність Санкт-Петербурга”, передає УНН.
Учасники заходу тримали плакати “Врятувати Сенцова — значить звільнити українських заручників із “Списка Сенцова”, “Путін, досить здобувати для Росії Геростратову славу!” тощо.
Нагадаємо, сестра режисера повідомила, що український режисер політв’язень у Росії Олег Сенцов втрачає надію і більше не вірить, що після майже ста днів голодування в російській в’язниці його звільнять.
Олег Сенцов перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму. Правозахисний центр “Меморіал” у Росії вніс Сенцова до списку політв’язнів.