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Сенцов уже не вірить у своє звільнення - сестра

Київ • УНН

 • 14509 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Український режисер політв'язень у Росії Олег Сенцов втрачає надію і більше не вірить, що після майже ста днів голодування в російській в'язниці його звільнять. Про це заявила його двоюрідна сестра Наталія Каплан, передає УНН з посиланням на AFP.

Сенцов уже не вірить у своє звільнення - сестра

"Він втрачає надію", - сказала Каплан за тиждень після того, як отримала лист від Сенцова, в якому він сказав їй, що відчуває, що "кінець близький".

"У своєму листі він написав мені, що ми більше не повинні говорити йому про те, що свобода наближається, він вже не вірить в це", - сказала вона.

Раніше Каплан заявила, що Сенцов не проситиме помилування у Путіна.

Олег Сенцов перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, утримуваних в Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.

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