Сенцов уже не вірить у своє звільнення - сестра

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Український режисер політв'язень у Росії Олег Сенцов втрачає надію і більше не вірить, що після майже ста днів голодування в російській в'язниці його звільнять. Про це заявила його двоюрідна сестра Наталія Каплан, передає УНН з посиланням на AFP.