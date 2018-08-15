Сенцов не проситиме помилування у Путіна - сестра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Український режисер Олег Сенцов, який утримується в російській в'язниці, не буде просити помилування у президента РФ Володимира Путіна. Про це заявила його сестра Наталя Каплан, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Олег не буде просити помилування у Путіна... Сенцова однозначно використовують як товар, йдуть торги. І я поки не знаю, чим це закінчиться, але сумно, звичайно", - розповіла Н.Каплан.
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Як повідомляв УНН, комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому окрузі в середу повідомила, що отримала два клопотання про помилування Олега Сенцова - від його матері і архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента, - проте не може їх прийняти, оскільки це не відповідає процедурі. Прохання про помилування, як стверджується, має подати сам Сенцов особисто.
Нагадаємо, в кінці червня мати Сенцова Людмила написала Путіну прохання про помилування сина. Згодом Кремль пообіцяв його розглянути. Потім 9 серпня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що йому невідома реакція на прохання про помилування Сенцова.
Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року зі звинуваченням в підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів.