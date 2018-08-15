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Сенцов не будет просить помилования у Путина - сестра

Киев • УНН

 • 10100 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, который удерживается в российской тюрьме, не будет просить помилования у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила его сестра Наталья Каплан, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Сенцов не будет просить помилования у Путина - сестра

“Олег не будет просить помилования у Путина... Сенцова однозначно используют как товар, идут торги. И я пока не знаю, чем это закончится, но печально, конечно”, — рассказала Н.Каплан.

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Как сообщал УНН, комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком округе в среду сообщила, что получила два ходатайства о помиловании Олега Сенцова — от его матери и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, — однако не может их принять, поскольку это не соответствует процедуре. Просьбу о помиловании, как утверждается, должен подать сам Сенцов лично.

Напомним, в конце июня мать Сенцова Людмила написала Путину прошение о помиловании сына. Впоследствии Кремль пообещал его рассмотреть. Затем 9 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестна реакция на просьбу о помиловании Сенцова.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыма.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр “Мемориал” в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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