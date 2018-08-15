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Вице-спикер Верховной Рады заявила о цинизме Кремля в помиловании Сенцова

Киев • УНН

 • 12998 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о цинизме Кремля в вопросе помилования украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку в колонии. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Вице-спикер Верховной Рады заявила о цинизме Кремля в помиловании Сенцова

При этом вице-спикер отметила, что Полина Савченко не просила президента России Владимира Путина о помиловании.

​"Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий“, — сказала Геращенко.

Она добавила, что отсутствие личного прошения от Савченко не помешало Путину ее помиловать. При этом, по ее словам, Россия реализует сценарий “медленного убийства” Сенцова.

В конце июня мать Сенцова Людмила написала Путину прошение о помиловании сына. Впоследствии Кремль пообещал его рассмотреть. Затем 9 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестна реакция на прошение о помиловании Сенцова.

Как сообщал УНН, Сенцов назвал свое состояние передкритичним.

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