Вице-спикер Верховной Рады заявила о цинизме Кремля в помиловании Сенцова

При этом вице-спикер отметила, что Полина Савченко не просила президента России Владимира Путина о помиловании.

​"Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий“, — сказала Геращенко.

Она добавила, что отсутствие личного прошения от Савченко не помешало Путину ее помиловать. При этом, по ее словам, Россия реализует сценарий “медленного убийства” Сенцова.

В конце июня мать Сенцова Людмила написала Путину прошение о помиловании сына. Впоследствии Кремль пообещал его рассмотреть. Затем 9 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестна реакция на прошение о помиловании Сенцова.

Как сообщал УНН, Сенцов назвал свое состояние передкритичним.