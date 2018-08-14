Сенцов назвав свій стан передкритичним - правозахисниця

За словами правозахисниці, вона розмовляла з режисером дві години в присутності начальника колонії і ще двох співробітників у палаті Сенцова. З її слів, українець знаходиться в "хорошій і чистій" чотиримісній палаті.



"Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, вони роблять те, що можуть робити, але не роблять ніяких прогнозів. Адвокат казав, що йому роблять крапельниці і дають поживну суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя", - розповіла Свєтова.



Вона заявила, що режисер не планує припиняти голодування. Також Свєтова розповіла, що мета голодування Сенцова залишилася сталою. Це - звільнення українських політв'язнів з російських в'язниць.



Як повідомляв УНН, ФСВП у вівторок дозволила Зої Свєтовій відвідати колонію, де сидить режисер Олег Сенцов.



Нагадаємо, 8 серпня сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близький".



Олег Сенцов зараз знаходиться у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, що містяться в Росії і Криму.



Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів.