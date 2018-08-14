Правозахисницю допустять в колонію до Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. ФСВП дозволила правозахисниці Зої Свєтовій відвідати колонію, де сидить режисер Олег Сенцов. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення правозахисника Федотова Михайла в Twitter.
"Дозвіл отримано тільки що", - написав він.
Нагадаємо, понад 100 європейських діячів культури, серед яких - міністр культури Франції Франсуаза Ніссен, кінорежисери Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Девід Кроненберг, Жак Одіяра, Жан-П'єр Дарденн і інші, звернулися до російської влади з закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова .
Як повідомляв УНН, 8 серпня сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близький".
Олег Сенцов зараз знаходиться у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, що містяться в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів.