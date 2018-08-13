Понад сто європейських діячів культури закликали Росію негайно звільнити Сенцова

"Олег Сенцов провів в Росії понад чотири роки. Його засудив російський військовий суд до двадцяти років позбавлення волі після судового розгляду, на якому явно не дотримувалися прав захисту, що є порушенням міжнародного права та основних стандартів правосуддя. Невже його єдина реальна "провина" - це демонстрація своєї власної думки? Хіба його єдиний "злочин" - висловити свою політичну прихильність через мистецтво?", - йдеться у зверненні.



Автори листа закликають міжнародну спільноту виступити на захист Сенцова, який 92-й день голодує в колонії. Режисер втратив близько 30 кілограмів за період голодування, підкреслили вони.



"Не діяти - це значить дати Олегу Сенцової померти. Це також означатиме відмову від наших цінностей і принципів, відмова від того, що ми захищаємо, і ким ми є", - йдеться в заяві діячів культури.



Як повідомляв УНН, російська федеральна служба виконання покарань назвала неправдивою інформацію про те, що український політв'язень Олег Сенцов, який оголосив голодування 14 травня, втратив у вазі 30 кг.



