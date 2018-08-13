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Понад сто європейських діячів культури закликали Росію негайно звільнити Сенцова

Київ • УНН

 • 7976 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Більше сотні європейських діячів культури, серед яких - міністр культури Франції Франсуаза Ніссен, кінорежисери Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Девід Кроненберг, Жак Одіяра, Жан-П'єр Дарденн і інші, звернулись до російської влади із закликом звільнити українського політв’язня, режисера Олега Сенцова. Відповідне звернення розмістило французьке видання Le Monde, передає УНН.

Понад сто європейських діячів культури закликали Росію негайно звільнити Сенцова

"Олег Сенцов провів в Росії понад чотири роки. Його засудив російський військовий суд до двадцяти років позбавлення волі після судового розгляду, на якому явно не дотримувалися прав захисту, що є порушенням міжнародного права та основних стандартів правосуддя. Невже його єдина реальна "провина" - це демонстрація своєї власної думки? Хіба його єдиний "злочин" - висловити свою політичну прихильність через мистецтво?", - йдеться у зверненні.

Автори листа закликають міжнародну спільноту виступити на захист Сенцова, який 92-й день голодує в колонії. Режисер втратив близько 30 кілограмів за період голодування, підкреслили вони.

"Не діяти - це значить дати Олегу Сенцової померти. Це також означатиме відмову від наших цінностей і принципів, відмова від того, що ми захищаємо, і ким ми є", - йдеться в заяві діячів культури.

Як повідомляв УНН, російська федеральна служба виконання покарань назвала неправдивою інформацію про те, що український політв'язень Олег Сенцов, який оголосив голодування 14 травня, втратив у вазі 30 кг.

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