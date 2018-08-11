Російські тюремники заперечили схуднення Сенцова на 30 кг
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Російська федеральна служба виконання покарань назвала неправдивою інформацію про те, що український політв'язень Олег Сенцов, який оголосив голодування 14 травня, втратив у вазі 30 кг. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"У зв'язку з появою у низці ЗМІ повідомлень про те, що засуджений Олег Сенцов, який відбуває покарання в ФКУ ВК-8 УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, нібито схуд на 30 кг, повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - заявили російські тюремники.
"З перших днів відмови від прийому їжі за пацієнтом встановлено індивідуальне динамічне медичне спостереження. З 24 травня йому призначено підтримуюча терапія", - повідомили у ФСВП РФ.
"8 червня засудженому проведено спільний консиліум лікарів фахівців і клініко-лабораторне обстеження. Від Сенцова отримана письмова згода на прийом живильної лікувальної суміші, на щоденний прийом препаратів, що поліпшують харчування серцево-судинної і нервової систем, які він приймає регулярно до теперішнього часу", - розповіли у російському відомстві.
"Таким чином, на сьогоднішній день дефіциту маси тіла і погіршення стану здоров'я не спостерігається. Наразі стан Сенцова оцінюється як задовільний", - відзначили у ФСВП РФ.
Раніше адвокат Сенцова повідомив, що той за час голодування схуд на 30 кілограмів.
Олег Сенцов перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, що утримуються в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.